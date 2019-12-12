ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двухлетнего мальчика убило телевизором во время танцев с мамой

13:32
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Малыш умер в больнице

В Курумканской центральной районной больнице Бурятии скончался двухлетний мальчик, на которого упал телевизор. 
На Урале коллектор забрал у должницы машину с ребенком внутри

Как сообщается на сайте СК по Республике Бурятия, 11 декабря молодая мать с сыном гостила у дяди в поселке Курумкан. Во время игр и танцев с мамой мальчик задел стол, на котором стоял кинескопный телевизор. Массивное устройство упало ребенку на голову.

На крики матери прибежала соседка, которая вызвала "скорую помощь". Ребенка отвезли в районную больницу, где он скончался от полученных травм. 

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. С места происшествия изъяли телевизор и стол, на котором он стоял.  

Известно, что мама погибшего ребенка приехала в Курумкан из Улан-Удэ.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ребенок возле телевизора
Ребенок возле телевизора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.