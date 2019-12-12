Двухлетнего мальчика убило телевизором во время танцев с мамой

Малыш умер в больнице

В Курумканской центральной районной больнице Бурятии скончался двухлетний мальчик, на которого упал телевизор.

Как сообщается на сайте СК по Республике Бурятия, 11 декабря молодая мать с сыном гостила у дяди в поселке Курумкан. Во время игр и танцев с мамой мальчик задел стол, на котором стоял кинескопный телевизор. Массивное устройство упало ребенку на голову.

На крики матери прибежала соседка, которая вызвала "скорую помощь". Ребенка отвезли в районную больницу, где он скончался от полученных травм.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. С места происшествия изъяли телевизор и стол, на котором он стоял.

Известно, что мама погибшего ребенка приехала в Курумкан из Улан-Удэ.

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