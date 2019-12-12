Лицензия на убийство: поездка сына Трампа в Монголию окончилась скандалом

Документ оформили задним числом

Дональд Трамп-младший отлично провел время минувшим летом. Сын президента США съездил в Монголию и поохотился на редких животных. Однако сейчас выясняется, что лицензия на отстрел ему была выдана задним числом.

Трамп-младший убил во время охоты в Монголии редкого архара. Однако разрешение на отстрел гонного барана местное правительство оформило только 2 сентября – сын американского лидера в это время уже покинул страну.

Представитель Трампа-младшего пояснил, что тур, включающий охоту, был приобретен его патроном задолго до поездки. Однако наблюдатели сомневаются, что в этой путевке содержался пункт об отстреле такого редкого животного, как архар.

Впрочем, отмечается также, что сын американского лидера встречался с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Эксперты намекают, что ради хороших отношений с влиятельной персоной из США монгольские власти могли сделать исключение и слегка нарушить собственные правила.

В офисе Трампа-младшего также заявили, что поездка была частной экспедицией. В то же время, известно, что оплачивалась она из государственных средств – по крайней мере, частично, пишет ProPublica.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"