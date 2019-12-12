Как живет единственная дочь Евгения Петросяна

Она счастлива вдалеке от отца

51-летния Викторина - единственный ребенок юмориста Евгения Петросяна. Женщина живет в США и, если верить слухам, активно поддерживает Елену Степаненко в ее судебной тяжбе против бывшего мужа, который недавно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Викторина родилась в первом браке Петросяна. Имя ее матери по какой-то причине осталось скрыто от широкой публики. Известно, что она родилась в семье актера Владимира Кригера. Когда родители развелись, Викторина сохранила теплые отношения со знаменитым отцом. Евгений Ваганович довольно часто брал дочь на свои выступления, а однажды она прочитала на сцене трогательное стихотворение, посвященное папе.

Викторина Петросянц (настоящая фамилия Евгения Петросяна пишется именно так - с буквой "ц") мечтала стать балериной, как ее прославленная тетя Викторина Кригер. Она также грезила о профессии артиста и с удовольствием играла в домашних спектаклях. Однако отец убедил девочку выбрать другую стезю. Викторина с успехом окончила исторический факультет МГУ и занялась организацией выставок в Москве. Вскоре девушка вышла замуж и вместе с мужем улетела в США, где родила сыновей Андрея (Андреаса) и Марка.

Викторина и ее супруг решили сделать из своих детей артистов. Их старший сын в четыре года уже блистал на сцене театра "Метрополитен-опера". Андрей и Марк выросли американцами, но благодаря родителям сохранили связь с русской культурой. Виктория признавалась, что ее отцу не хватает общения с внуками. "Ему и сейчас грустно, что мы живем так далеко друг от друга", - говорила она, не желая, впрочем, возвращаться на родину.

Виктория живет на Манхэттене. Она продает елочные игрушки ручной работы и руководит компанией, которая снимает документальные фильмы. Очевидно, такая жизнь ее полностью устраивает.

Как пишут СМИ, единственная дочь Петросяна с большим уважением и теплотой относится к Елене Степаненко. Когда артисты объявили о разводе, женщина взяла сторону мачехи. По слухам, ее обеспокоило, что молодая пассия Петросяна получит доступ к его деньгам, имуществу и произведениям искусства. "Дочь Петросяна просчитала ситуацию: если папа без ума от молодой возлюбленной и уже потратил на нее кучу денег, то пора спасать семейные накопления! Как? Забрать ценности через суд. Ведь сам Петросян во всем доверяет своей музе", - говорил анонимный источник из окружения Степаненко.

Татьяна Брухунова рассказала, что поведение дочери шокировало Петросяна. После развода со Степаненко в 2018 году юморист не пытался установить контакт с Викторией. "Наверное, у Викторины все же есть детская обида", - заявила Брухунова, намекая на то, что артист мало уделял времени своему единственному ребенку.

Между тем сама Викторина Петросянц отрицает слухи о конфликте с отцом. "У нас с папой взрослые отношения взрослых людей", - сказала она недавно. Возможно, дочь действительно не враждует с отцом, однако в этих словах ощутимо сквозит холодок.

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