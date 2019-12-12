Медведев обсудил исполнение федерального бюджета

В этом году показатели лучше, чем в прошлом

Исполнение федерального бюджета за девять месяцев этого года обсудили на заседании правительства. Как отметил Дмитрий Медведев, подобное обсуждение проходит каждый квартал, для того чтобы понять, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги и где необходимо увеличивать темпы.

В целом, по словам Медведева, показатели в этом году лучше, чем за аналогичный период 2018-го, передает "ТВ Центр".

"Позитивно сказываются, конечно, более стабильные цены на сырье, меняется структура доходов бюджета", - отметил Медведев.

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