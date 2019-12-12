Новые данные о пожаре на "Адмирале Кузнецове"

Инцидент прокомментировали в ОСК

Все рабочие были эвакуированы с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" сразу после сообщений о пожаре, заявили в Объединенной судостроительной корпорации. Там опровергли информацию о пострадавших.

"В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполнявшие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", - сообщили в ОСК. Ранее поступали сведения о троих, а позже о шестерых пострадавших.

Кроме рабочих, на борту корабля находился экипаж. Сведениями о нем ни руководство завода "Звездочка", ни ОСК не располагает.

Возгорание возникло утром 12 декабря в трюме авианосца, где проводились сварочные работы. Пожар пока не потушен, на борту корабля работают службы МЧС. "Адмирал Кузнецов" находится на судоремонтном заводе под Мурманском. На место уже выехал губернатор области.

"Губернатор поехал к месту пожара на "Адмирале Кузнецове". Сейчас поступает много разной информации, он поехал лично узнать, какова ситуация", - сказала министр по информационной политике Мурманской области Александра Кондаурова.

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