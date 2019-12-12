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Госдума вернула курилки в аэропорты

14:16
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Запрет существовал шесть лет и не принес результат

Госдума одобрила возврат курилок в аэропорты. Документ принят в третьем, окончательном чтении. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Согласно закону, курить можно будет в специальных, изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции. При этом остальные пассажиры не должны видеть процесс потребления табака, потому курилки будут непрозрачными.

Специальные помещения появятся в зонах, предназначенных для зарегистрированных пассажиров после прохождения предполетного досмотра. Кроме того, курить смогут и транзитные пассажиры.

"Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище, опасностей для возникновения пожара будет меньше", - заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Его слова приводит РИА Новости.

Запрет на курение в аэропортах был введен в 2013 году. Несмотря на очевидный вред от потребления табака, пассажиры от пагубного пристрастия не избавились и дымили в неположенных местах, нарушая закон и создавая неудобства остальным гражданам.

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