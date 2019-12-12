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НАТО переносит свой центр на побережье Черного моря

14:39
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Альянс обсуждает предложение Болгарии

Центр военно-морских сил НАТО может появиться в болгарской Варне. Предложение Софии обсуждают в альянсе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Он провел совместную пресс-конференцию с президентом Болгарии Бойко Борисовым в Брюсселе.
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Столтенберг напомнил, что в 2019 году страны НАТО провели в Черном море пять учений. Во время этих маневров они тренировались бок о бок с ВМС Украины и Грузии.

"Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Мы обсуждали это предложение. В настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании", - сказал генсек альянса.

В свою очередь, президент Болгарии заметил, что София "не настаивает", а просто предлагает. Вообще-то болгары против военных флотов в Черном море, так что центр – если он появится – будет играть "только сдерживающую роль". А в целом Болгария выступает за мир в регионе, "за стабильные отношения со всеми странами, включая Россию и Турцию", приводит слова болгарского лидера ТАСС.

Тем временем официальный представитель МИД России на традиционном брифинге выразила беспокойство состоянием здоровья Североатлантического альянса. Мария Захарова напомнила, что НАТО на своем недавнем саммите назвала Россию главной угрозой. В свете подобных решений заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО кажется вполне логичным, заключила представитель российского МИДа.

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