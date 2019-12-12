В Таиланде борются за жизнь редкого двухглавого котенка

Малышу трудно дышать

В Таиланде родился котенок с двумя головами.

Необычный случай произошел в провинции Ратбури. 52-летняя местная жительница пришла домой и увидела свою персидскую кошку, которая уже произвела на свет двух малышей и изо всех сил пытается родить последнего котенка. Женщина бросила все и помчалась с ней в ветеринарную клинику. Там кошке сделали кесарево сечение и извлекли последнего котенка. Он оказался бицефалом. У него одно тело, но сдвоенная голова, два носа, две пасти и две пары глаз.

Из-за аномалии у котенка возникли проблемы с дыханием, пишет газета Bangkok Post. Тайке предложили избавиться от "дефектного" котенка, но женщина обещала сделать все возможное, чтобы он выжил.

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