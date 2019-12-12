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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

14:56
  • четверг
  • 12 декабря 2019

В последний путь экс-мера провожали родные и близкие

В Москве простились с Юрием Лужковым. Бывший мэр столицы скончался в минувший вторник на 84-м году жизни, передает "ТВ Центр".

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Прощание с политиком проходило в Храме Христа Спасителя, в возрождении которого он принимал непосредственное участие. Двери Храма открылись уже в 7 часов утра. Цветы несли и те, кто в разные годы работал с Юрием Михайловичем, и известные люди, и обычные москвичи. Проститься с Юрием Лужковым приехали Владимир Путин и Сергей Собянин. Отпевание провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похоронили политика на Новодевичьем кладбище. В последний путь Юрия Лужкова проводили семья, , друзья и бывшие коллеги.

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