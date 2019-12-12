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Борис Джонсон пришел с собакой в церковь

15:04
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Премьер привел пса на избирательный участок

Джек-рассел Дилэн стал героем дня в Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон привел своего пса на избирательный участок, расположенный в главной лондонской методистской церкви Methodist Hall.
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В Британии 12 декабря проходят выборы в парламент. По данным соцопросов, жители Туманного Альбиона готовы отдать большинство голосов Консервативной партии – именно ее возглавляет Джонсон. Так что, если раньше премьеру не удавалось провести через парламент сделку с Брюсселем, то теперь у него есть шанс обойти противодействие лейбористов.

Кадры с позирующим перед камерами с собакой на поводке Джонсоном вдохновили британцев на флэшмоб. В Сети стали появляться фотографии и видео с хэштегом "Собаки на избирательных участках" (DogsAtPollingStations). Публикуются зарисовки о том, как домашние питомцы сопровождают своих хозяев на выборы.

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