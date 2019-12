Борис Джонсон пришел с собакой в церковь

Джек-рассел Дилэн стал героем дня в Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон привел своего пса на избирательный участок, расположенный в главной лондонской методистской церкви Methodist Hall.

В Британии 12 декабря проходят выборы в парламент. По данным соцопросов, жители Туманного Альбиона готовы отдать большинство голосов Консервативной партии – именно ее возглавляет Джонсон. Так что, если раньше премьеру не удавалось провести через парламент сделку с Брюсселем, то теперь у него есть шанс обойти противодействие лейбористов.

Кадры с позирующим перед камерами с собакой на поводке Джонсоном вдохновили британцев на флэшмоб. В Сети стали появляться фотографии и видео с хэштегом "Собаки на избирательных участках" (DogsAtPollingStations). Публикуются зарисовки о том, как домашние питомцы сопровождают своих хозяев на выборы.

Forget politics, this is the main reason to log onto Twitter today #dogsatpollingstations pic.twitter.com/fGUyDpaSU6