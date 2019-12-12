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Блондинка с крупными губами: для Гарика Харламова ищут партнершу в Сети

15:37
  • четверг
  • 12 декабря 2019

У Асмус появился повод для ревности

У шоумена Гарика Харламова, кажется, есть возможность отомстить своей жене - актрисе Кристине Асмус, которая оскандалилась после съемок в постельной сцене фильма "Текст". 
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kp.ru пишет, что создатели комедийного сериала "Зона комфорта" ищут актрису с эффектной внешностью. Она должна сыграть любовницу Ярика, которого якобы сыграет Харламов. По сюжету, красавица Кристина работает в фирме Ярика юристом, однако ничего не смыслит в законах. "Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера", - сообщили в съемочной группе. 

Кастинг на роль Кристины состоится в ближайшие дни, а сам сериал начнут снимать в январе. По данным газеты, создатели сериала не предъявили никаких требований по части актерского опыта девушек. "Видимо, для такого проекта это не главное", - заключает издание, которому не удалось связаться с руководителями проекта.  

Сообщается, что сериал с участием Гарика Харламова покажут на YouTube. 

Напомним, фильм "Текст" Клима Шипенко вышел на экраны 24 октября. Кристину Асмус, которая сыграла главную героиню, обвинили в безнравственности из-за ряда эротических сцен. Актриса сначала болезненно отреагировала на критику, но вскоре дала отпор хейтерам. 

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