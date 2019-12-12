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Стало известно, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу

15:21
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Так распорядились его близкие

Представители семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, что почему его хоронили в закрытом гробу.

"Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком", - рассказали РИА Новости родственники умершего.

Протоиерей Всеволод Чаплин добавил, что, возможно, семья Лужкова хотела избежать публичной демонстрации тела покойного. На прощании было много камер, людей с телефонами, пишет "Московский комсомолец".

Лужкова не стало 10 декабря на 84-ом году жизни. Он умер после операции на сердце в одной из больниц Мюнхена. Прощание с экс-мэром прошло 12 декабря в храме Христа Спасителя в Москве, похоронили политика на Новодевичьем кладбище.

Лужков возглавлял Москву с 1992 года на протяжении 18 лет. В 2010 году он досрочно ушел в отставку.

Видео: Путин простился с Юрием Лужковым

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Стало известно, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
Стало известно, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
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