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Ученые нашли цветок – убийцу рака

15:32
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Медики уже создали 3 препарата на его основе

Ученые нашли средство для лечения одного из самых агрессивных и смертельных видов онкологических заболеваний – рака поджелудочной железы. Препараты созданы на основе вещества, которое содержится в тропическом цветке увария.
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Рак поджелудочной железы сложно распознать на ранних стадиях. Заболевание с трудом поддается лечению - этот вид рака устойчив ко многим противораковым препаратам. Однако группа исследователй из Британии и Японии обнаружила, что грандифлорацин — активное вещество, содержащееся в тропическом цветке увария (Uvaria grandiflora) — убивает раковые клетки в поджелудочной железе.

Цветок произрастает в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. На основе грандифлорацина ученые создали три препарата. Причем они борются с раком эффективнее, чем природное вещество, пишут исследователи в журнале ChemMedChem. Предстоят еще испытания, но ученые уже сейчас заявляют, что эти лекарства будут более эффективными и менее токсичными, чем те, которые применяются сегодня.

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