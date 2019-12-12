Посольство Германии сожалеет о высылке дипломатов из Москвы

Россия вынужденно пошла на такой шаг

Посольство Германии в Москве отреагировало на высылку двух сотрудников диппредставительства. Там сожалеют о принятом российским правительством решении.

"Эти сотрудники работали совершенно безупречно и ни в чем не провинились", - говорится в заявлении посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра, которое имеется в распоряжении ТВЦ.RU.

Ранее стало известно, что российские власти объявили персона нон грата двух сотрудников немецкого посольства. Это стало ответной мерой на действия Берлина. 4 декабря власти Германии выслали из страны двоих российских дипломатов в связи с расследованием убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ранее действия немецкой стороны прокомментировал президент России. Владимир Путин напомнил, что убитый – организатор взрывов в московском метро, выдачи которого требовала у Германии российская сторона. Он подчеркнул, что к смерти боевика Москва отношения не имеет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"