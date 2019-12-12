Forbes назвал самую влиятельную женщину

Лидер рейтинга не меняется уже девятый год подряд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира за 2019 год. Лидером списка уже в девятый раз стала канцлер Германии Ангела Меркель.

Следом за ней в рейтинге расположились глава МВФ Кристин Лагард и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте, обогнав певицу Рианну (61 место) и теннисистку Серену Уильямс (81).

Накануне итоги 2019 года подвел журнал Time. Издание назвало человека года.

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