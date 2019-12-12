Бизнесмена с простреленной головой нашли в машине под Москвой

С места убийства изъяли улики

Возле деревни Яковлевское в городском округе Домодедово обнаружили тело 51-летнего москвича с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает агентство "Москва", тело мужчины нашли 11 декабря в машине на дороге. Гражданин погиб примерно за сутки до обнаружения тела.

С места происшествия изъяли гильзу от патрона калибра 9 и пулю. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленник разыскивается.

По данным РЕН ТВ, убитый был бизнесменом.

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