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Путин: осмысление Конституции – непрерывный процесс

15:56
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Толкование основного закона – важнейшая функция КС

Толкование российского основного закона – одна из важнейших функций Конституционного суда. Интерпретация отдельных положений – это непрерывный процесс, которого требует жизнь и ее развитие, считает Владимир Путин.
Путин: Конституция России не должна подвергаться эрозии

"Интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, - это процесс непрерывный. Тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", - заявил президент России.

Путин отметил, что за 26 лет со времени принятия нынешней редакции основного закона с небольшим по объему текстом, казалось бы, уже детально разобрались. Все должны были прочитать, понять и знать, как эти нормы следует применять. Тем не менее, процесс продолжается, отметил Путин на встрече с членами Конституционного суда в День Конституции России.

Владимир Путин также отметил, что закон – это практически всегда компромисс интересов. Но при этом, по словам президента, важно не отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека, передает ТАСС.

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