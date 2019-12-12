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Зеленский признал провал Украины на мировой арене

16:09
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Президент Украины назвал пять составляющих формулы будущего для страны

Президент Украины Владимир Зеленский в своей колонке признал, что на данном этапе страна не может стать глобальным лидером, однако претендует на звание динамично развивающейся страны мира.

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"Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего - самим себе", - убежден Зеленский.

Текст опубликован на сайте украинского журнала "Новое Время". В нем президент назвал пять условий успеха для страны.

В первую очередь "слуга народа" включил в "формулу будущего" обеспечение мира на территории страны. Также для развития необходимо победить коррупцию. Третий фактор – инвестиции. Четвертый — "качественно иная инфраструктура" в медицине и образовании. В заключение Зеленский призвал обеспечить "реальное народовластие" на Украине.

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