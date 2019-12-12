Задержаны подростки, избившие девушку из-за внешнего вида

Своих намерений они не скрывали

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД задержали четырех подростков, которых подозревают в избиении 18-летней девушки.

К преступлению причастны трое парней в возрасте от 16 до 19 лет, пишет ТАСС. Четвертый проходит по делу как свидетель.

"Один из них нигде не учится. Второй учится в седьмом классе школы, а третий, самый старший из них, - студент юридического факультета одного из петербургских вузов", - рассказали в полиции.

На допросе молодые люди не скрывали, что являются сторонниками националистической группировки и напали на девушек из-за того, что приняли их за лесбиянок.

У задержанных изъяли патроны, на данный момент проходят обыски по их месту жительства. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Об избиении девушки стало известно 10 декабря. 9 декабря 18-летняя Екатерина Лысых гуляла с подругами по Лиговскому проспекту, как вдруг к ним прицепилась компания молодых парней, которым не понравился их внешний вид. Катю избили, у нее диагностировано сотрясение мозга и порвана губа.

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