ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержаны подростки, избившие девушку из-за внешнего вида

16:06
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Своих намерений они не скрывали

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД задержали четырех подростков, которых подозревают в избиении 18-летней девушки.

К преступлению причастны трое парней в возрасте от 16 до 19 лет, пишет ТАСС. Четвертый проходит по делу как свидетель.

"Один из них нигде не учится. Второй учится в седьмом классе школы, а третий, самый старший из них, - студент юридического факультета одного из петербургских вузов", - рассказали в полиции.

На допросе молодые люди не скрывали, что являются сторонниками националистической группировки и напали на девушек из-за того, что приняли их за лесбиянок.

У задержанных изъяли патроны, на данный момент проходят обыски по их месту жительства. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Об избиении девушки стало известно 10 декабря. 9 декабря 18-летняя Екатерина Лысых гуляла с подругами по Лиговскому проспекту, как вдруг к ним прицепилась компания молодых парней, которым не понравился их внешний вид. Катю избили, у нее диагностировано сотрясение мозга и порвана губа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Испуганная девушка
Испуганная девушка
Екатерина Лысых
Екатерина Лысых
Екатерина Лысых
Екатерина Лысых
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.