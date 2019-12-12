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Отец и сын вывезли тело мужчины на санках

16:34
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Далеко им уехать не получилось

Отец и его несовершеннолетний сын возили на санках тело мужчины по улицам города Вольска (Саратовская область).

Как стало известно, вечером 10 декабря местный житель вышел во двор, услышав подозрительный шум на улице. Выглянув за калитку, он увидел двух мужчин, которые везли что-то тяжелое на санках. Заметив, что их засекли, они бросили поклажу и убежали.

Владелиц дома осмотрел груз и обнаружил, что это мертвый человек с тупой травмой головы. 39-летний отец и его 17-летний сын хотели спрятать тело, но невольный очевидец происходящего их спугнул. За что именно лишили жизни мужчину, не сообщается.

Как выяснила полиция, убитым оказался 39-летний безработный местный житель, который пару дней назад чудом спасся на пожаре в собственной квартире - будучи сильно выпившим он уснул с сигаретой во рту и устроил ЧП, пишет издание "Вольск.ру".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

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