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"Огромная потеря": в Петербурге оплакивают смерть барда Чечета

16:24
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Артисту было 58 лет

В Санкт-Петербурге на 59-м году жизни скончался музыкант Валерий Чечет. Соболезнования в связи с уходом артиста выразил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Друзья, у нас огромная потеря. Ушел замечательный автор и исполнитель, многолетний друг и партнер по выступлениям Александра Городницкого - Валерий Чечет. Мои глубокие соболезнования Ирине Чечет, другим родным и близким Валеры. Светлая память прекрасному человеку", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Скорбит в связи с уходом из жизни талантливого композитора также коллектив СПбГЭУ. "Сотрудники, преподаватели и студенты СПбГЭУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Валерия Михайловича Чечета. Уход из жизни такого талантливого, самобытного человека, как Валерий Чечет, тяжелая утрата для культурной жизни не только города на Неве, но и страны в целом", - сообщили в пресс-службе университета.

О дате и месте похорон Чечета пока не сообщается.

Валерий Чечет родился 13 ноября 1961 года в Ленинграде. В составе ансамбля "Поет Санкт-Петербург" принимал участие в записи альбомов "Поет Санкт-Петербург", "Песни Городницкого", "Песни Е. Клячкина", "12 песен Окуджавы", "Песни страны, которой больше нет". Выпустил Чечет также четыре сольных альбома.

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