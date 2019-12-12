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На Украине поймали предполагаемых убийц Павла Шеремета

16:46
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Журналист погиб в результате взрыва его автомобиля

Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем фейсбуке.

По его словам, у Нацполиции и прокуратуры есть "обоснованные подозрения" к задержанным. Их поимка стала результатом сложной и упорной работы, заявил Аваков.

 

Известный журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала его гражданской жене, руководителю "Украинской правды" Елене Притуле, но ее самой в автомобиле не было. В машине сработало самодельное взрывное устройство. Приоритетной версией убийства Шеремета называлась его журналистская деятельность на Украине.

Видео взрыва машины Павла Шеремета

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