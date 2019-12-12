В правилах о запрете подарков для чиновников нашли лазейки

Одна из самых популярных - возможность дарить продукты и алкоголь

Обстановка на московских магистралях с каждым днем становится напряженнее. Столица - в предновогодних хлопотах: самая горячая пора для приобретения подарков. Но важно не просто придумать, чем порадовать родных, друзей, коллег или партнёров, нужно ещё и не преподнести им вместе с подарком неприятности. Это касается в первую очередь чиновников, которым законом запрещено принимать дорогие презенты.

Не всякий Дед Мороз дойдет в новогоднюю ночь до российских чиновников. Судя по очередному напоминанию от Министерства труда, больше похожему на черную метку, за каждым подарком будут строго следить. Никаких дорогих часов и инкрустированных чернильниц. Даже если от подчинённых, даже если от друзей. Всё, что накоплено непосильным трудом и подарено во внерабочее время - тоже под запретом. Наказание - строгое, вплоть до уголовной ответственности. А ограничение по цене подарка - он должен быть не дороже трех тысяч рублей, оказывается, филькина грамота.

"Есть ошибочное мнение, такое смещение сознания, говорят, что три тысячи можно. Нельзя! Можно получать подарки в рамках протокольных международных мероприятий. Когда вы находитесь за границей, там вам что-то дарят. Вы приходите, подарки сдаете, оцениваете. Порядок есть", - заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

У депутата Госдумы Михаила Емельянова в рабочем кабинете - скромные сувениры, рисунки сына и море книг. Да, подарок, но ведь от авторов. Опытный политик прекрасно понимает - и зачем нужны строгие меры, и чем чревато их нарушение.

"Дорогие подарки нам, во-первых, уже никто и не дарит. Потому что уже отучили от этой практики. Депутаты боятся принимать большие подарки. Помимо коррупционной составляющей, есть еще и имиджевые вещи. Попасть в какую-то неприятную ситуацию и прекратить политическую карьеру из-за какого-то подарка дорогого, согласитесь, не очень хочется", - объяснил депутат Емельянов.

Сами госслужащие в многочисленных муниципалитетах к подобным рекомендациям уже привыкли. В рамках борьбы с коррупцией чиновникам уже пришлось отказаться от шумных корпоративов с приглашением звезд, коллективных выездов на природу и привычки получать милые сердцу подарки от руководства. Это ведь тоже подкуп подчинённых. Вся надежда на сознательность и щедрость родственников.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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