Собянин открыл Музей военной формы

Он разместился в усадьбе Васильчиковых

В городской усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской улице открылся Музей военной формы.

Комплекс разместился на площади более 4 тысяч квадратных метров, из которых полторы тысячи - выставочные площадки. Постоянная экспозиция - "Мундир для героя" включает в себя 22 зала. Гости музея ознакомятся с основными этапами эволюции военной формы: с момента создания регулярной армии Российской Империи Петром I и до нынешних Вооруженных сил России.

В экспозиции используются аудиовизуальные, световые и мультимедийные технологии. В зале, посвященном обмундированию, посетителей ждет интерактивная игра, в ходе которой каждый сможет почувствовать себя оператором командного центра ракетных войск. Одним из первых посетителей нового музея стал Сергей Собянин.

"В Москве это шестидесятое чудо за последние годы. Шестидесятая музейная площадка, юбилей своеобразный. Несмотря на то, что и без того в Москве музеев немало, но такое бурное движение происходит: создание новых уникальных музеев, пусть даже камерных, небольших, но, мне кажется, интересных. Это огромная заслуга общественных организаций, музейного сообщества, военно-исторического общества, министерства культуры, с которым мы создали уже не один проект. Этот проект один из таких, который позволил отреставрировать один из уникальных особняков Москвы", - сказал Собянин.

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