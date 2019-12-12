Появились новые свидетельства преступлений на Майдане

Видеодоказательства подбросили известном украинскому блогеру

Известный блогер Анатолий Шарий опубликовал видеоматериалы с новыми данными о трагических событиях на киевском майдане в 2014 году. Источник, который передал ему эти свидетельства, остаётся пока неизвестным. Но видеофайлы говорят сами за себя. На кадрах - допросы участников тех событий, когда противостояние демонстрантов и сил безопасности в центре Киева достигло предела и перешло в кровавую бойню.

Дата допроса - зима 2018 года. Следователь - Игорь Земсков. Подозреваемый - уроженец Харькова Дмитрий Липовой.

"Недолго думая, я встал, оделся, взял сайгу свою. Положил в машину. Сел в машину и поехал на Киев", - говорит на видео Липовой.

События конца 2013 года на Украине Липовой помнит отлично. Увидев по телевизору, как разогнали так называемый мирный митинг студентов, он не смог терпеть такого произвола и с оружием уехал на Майдан. Был активным участником. Присутствовал на каждом значимом вече. Периодически ездил домой. В Киеве ночевал в машине. Там же хранил карабин. Достал его только в феврале, когда правоохранительные органы начали предпринимать активные попытки разогнать Майдан. Чтобы ничего не заподозрили, оружие носил в чехле из-под теннисных ракеток.

"Я обратил внимание, что на балконе консерватории появились люди с каким-то оружием и вели какие-то активные действия в сторону сотрудников МВС. С того расстояния было видно, что это охотничье ружьё. Второе оружие было с тонким стволом, похожим на воздушку", - рассказал Липовой.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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