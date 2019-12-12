Как изменился рацион россиян за пять лет

Жители нашей страны налегли на яйца

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проанализировала рацион россиян за последние пять лет.

Жители нашей страны стали меньше употреблять рыбу, мясо, хлеб, овощи и фрукты, но чаще стали есть яйца, пишет издание РБК. Средний житель России съедает 280 яиц в год, это в несколько раз больше, чем в США или Евросоюзе. С 2013 года в рационе россиян также увеличилось количество молочных продуктов.

Больше половины (62%) россиян старше 18 лет имеют избыточный вес. Причиной такой печальной статистики является отсутствие физической нагрузки, неправильное питание и перегрузки из-за работы перед компьютером.

За последние пять лет в каждой шестой российской семье стали питать хуже. Некоторые не соблюдают баланс рациона, а другие не могут позволить себе питаться разнообразно. Чаще всего о недоедании говорят в неполных, многодетных семьях, а также в состоящих только из пенсионеров. В большинстве семей на продукты уходит около трети доходов.

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