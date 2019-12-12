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Как изменился рацион россиян за пять лет

17:27
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Жители нашей страны налегли на яйца

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проанализировала рацион россиян за последние пять лет.

Жители нашей страны стали меньше употреблять рыбу, мясо, хлеб, овощи и фрукты, но чаще стали есть яйца, пишет издание РБК. Средний житель России съедает 280 яиц в год, это в несколько раз больше, чем в США или Евросоюзе. С 2013 года в рационе россиян также увеличилось количество молочных продуктов.

Больше половины (62%) россиян старше 18 лет имеют избыточный вес. Причиной такой печальной статистики является отсутствие физической нагрузки, неправильное питание и перегрузки из-за работы перед компьютером.

За последние пять лет в каждой шестой российской семье стали питать хуже. Некоторые не соблюдают баланс рациона, а другие не могут позволить себе питаться разнообразно. Чаще всего о недоедании говорят в неполных, многодетных семьях, а также в состоящих только из пенсионеров. В большинстве семей на продукты уходит около трети доходов.

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