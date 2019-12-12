Выросло число пострадавших при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Три человека числятся пропавшими без вести

В результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" 12 человек пострадали и еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах.

Возгорание на единственном в России тяжелом авианесущем крейсере, который с 2018 года находится в центре судоремонта "Звездочка" в Мурманской области, произошло утром в четверг во время сварочных работ в районе первого энергоотсека.

Как рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации, огонь мог возникнуть в результате попадания искры в трюм с мазутом. По разным данным, площадь возгорания составила от 120 до 600 квадратных метров.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Представители Северного флота сообщили, что во время тушения пострадали двое военнослужащих, угрозы их жизни нет.

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