"Восторг!" Пугачева нарисовала портрет Лизы в будущем

Идиллия в семье Примадонны умилила россиян
Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза в очередной раз умилила подписчиков – сегодня она решила попозировать знаменитой маме с короной на голове.
Девочка приносила маме кисточки и неустанно давала советы. Примадонна решила изобразить шестилетнюю Лизу чуть постарше, так как девочка хотела посмотреть, как она будет выглядеть в будущем.
"Пойдем, папочка, принесем маме очки", - обратилась Лизонька в Максиму Галкину, который запечатлел этот трогательный момент искусства на видео.
Очки Примадонне так и не принесли, однако она и без них неплохо справилась, пишет интернет-портал "Дни.ру". Россияне не смогли сдержать восторга от семейной идиллии в семье Галкиных.
Такая прелесть! А как они говорят: "Мамочка, папочка!" Прям масло масляное! Так приятно их слушать!
Лиза-лисичка, хитренькая и умница
Какие же прекрасные, мы проживаем с вами вашу жизнь, я очень люблю вас смотреть
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Этот ребенок вызывает восторг!