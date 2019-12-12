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"Восторг!" Пугачева нарисовала портрет Лизы в будущем

18:17
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Идиллия в семье Примадонны умилила россиян

Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза в очередной раз умилила подписчиков – сегодня она решила попозировать знаменитой маме с короной на голове.

Девочка приносила маме кисточки и неустанно давала советы. Примадонна решила изобразить шестилетнюю Лизу чуть постарше, так как девочка хотела посмотреть, как она будет выглядеть в будущем.

"Пойдем, папочка, принесем маме очки", - обратилась Лизонька в Максиму Галкину, который запечатлел этот трогательный момент искусства на видео.

Очки Примадонне так и не принесли, однако она и без них неплохо справилась, пишет интернет-портал "Дни.ру". Россияне не смогли сдержать восторга от семейной идиллии в семье Галкиных.

Такая прелесть! А как они говорят: "Мамочка, папочка!" Прям масло масляное! Так приятно их слушать!

Лиза-лисичка, хитренькая и умница

Какие же прекрасные, мы проживаем с вами вашу жизнь, я очень люблю вас смотреть

Этот ребенок вызывает восторг!

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