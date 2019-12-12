Глава Иркутской области ушел в отставку

Новым губернатором региона назначен Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, новым главой региона назначен Игорь Кобзев.

"Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин неоднократно критиковал власти Иркутской области за неэффективную ликвидацию последствий наводнения.

Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года.

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