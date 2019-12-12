Помощница Петросяна объяснила, почему не покажет фото со свадьбы

молодая жена петросяна отказалась делиться фото со свадьбы

Молодая помощница Татьяна Брухунова отказалась выкладывать личные фотографии в социальные сети.

В последние дни общественность взбудоражена слухами о прошедшей в начале декабря свадьбе 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 30-летней музы Брухуновой и ждет фотографии с торжества. Слухи об их романе появились летом прошлого года на фоне развода артиста с Еленой Степаненко.

Ассистентка Петросяна не дает никаких комментариев по поводу торжества, просит отстать от нее, но при этом слухи не опровергает.

"Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными. Родных, близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше", - написала Брухунова в Instagram.

Девушка подчеркнула, что она не довесок к Петросяну, а самостоятельная личность, способная "распоряжаться своим личным временем и пространством так, как считает нужным".

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

Петросян и Степаненко, которые прожили в браке больше 30 лет, до сих пор не разделили совместно нажитое имущество. Артистка, сохраняя завидное самообладание, пожелала молодоженам здоровья и счастья.

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