ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как скажется повышение МРОТ на жизни россиян

19:50
  • четверг
  • 12 декабря 2019

С 1 января 2020 года минимальная оплата труда вырастет на 7,5%

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

C 1 января он увеличится на 850 рублей (7,5%) и составит 12 130 рублей. Эта сумма равняется 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Сейчас размер МРОТ равен 11 280 рублям.

Авторы законопроекта полагают, что с принятием документа почти у 3,2 миллиона россиян, которые трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, вырастит зарплата. Однако эксперты полагают, что 850 рублей – это несущественная прибавка и она никак не отразиться на жизни россиян, пишет "Газета.Ru".

"Если говорить в абсолютных величинах, то, конечно, рост на 850 рублей не поменяет жизнь людей, хотя в процентах — рост показателя на 7,5% выглядит существенным, особенно, если учитывать инфляцию на уровне 3,5-3,7% в этом году", - объяснил директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал обдумать вопрос увеличения МРОТ на сумму подоходного налога. В связи с тем, что минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму, то после вычета подоходного налога у человека остается на руках сумма, ниже прожиточного минимума.

"Здесь есть над чем подумать. Хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас", - отметил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка с деньгами
Девушка с деньгами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.