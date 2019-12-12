ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВШЭ поможет семье студента, впавшего в кому на занятиях

19:58
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Молодой человек находится в реанимации

Московские врачи наблюдают за состоянием студента, который ранее впал в кому в аудитории Высшей школы экономики. 20-летнего третьекурсника доставили в реанимацию после того, как он "заснул" на занятиях.

"Сокурсница пациента рассказала, что в аудитории вуза на улице Шаболовка он положил голову на стол и как будто уснул. Когда парня стали будить, он не просыпался, и тогда девушка вызвала скорую помощь. Медики отвезли молодого человека в больницу", - пояснил источник АГН "Москва".

Предварительно, у приезжего из Екатеринбурга диагностировали кому неясной этиологии.

В пресс-службе ВШЭ подтвердили, что одному из студентов стало плохо во время занятий. "Университет в случае необходимости готов оказать поддержку (родственникам)", - заявили в вузе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.