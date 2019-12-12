ВШЭ поможет семье студента, впавшего в кому на занятиях

Молодой человек находится в реанимации

Московские врачи наблюдают за состоянием студента, который ранее впал в кому в аудитории Высшей школы экономики. 20-летнего третьекурсника доставили в реанимацию после того, как он "заснул" на занятиях.

"Сокурсница пациента рассказала, что в аудитории вуза на улице Шаболовка он положил голову на стол и как будто уснул. Когда парня стали будить, он не просыпался, и тогда девушка вызвала скорую помощь. Медики отвезли молодого человека в больницу", - пояснил источник АГН "Москва".

Предварительно, у приезжего из Екатеринбурга диагностировали кому неясной этиологии.

В пресс-службе ВШЭ подтвердили, что одному из студентов стало плохо во время занятий. "Университет в случае необходимости готов оказать поддержку (родственникам)", - заявили в вузе.

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