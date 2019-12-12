Как работает новая маркировка товаров Data Matrix

С помощью кода можно проконтролировать путь товара от производителя до покупателя

На полках российских магазинов появляется все больше товаров со специальной цифровой маркировкой. Обязательные отметки теперь ставят на упаковках духов и туалетной воды, обуви, а также автомобильных покрышках и фотокамерах.

Двухмерный код в формате Data Matrix позволяет полностью контролировать весь путь товара от производителя до покупателя и успешно борется с рынком контрафакта и нелегальной продукции, передает "ТВ Центр".

Маркировку можно отсканировать с помощью приложения для мобильного телефона "Честный знак" и узнать всю информацию о приобретаемой вещи: место и дату изготовления, состав, срок годности и даже сведения о возврате в магазин предыдущим покупателем.

О цифровой маркировке товаров подробно поговорят в ночном выпуске "Событий". Сколько компаний присоединилось к этой инициативе? Как нанесение специальных меток отражается на цене продукции? И как сами производители относятся к нововведению? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответит заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Смотрите беседу в программе "25-й час" в полночь.

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