Полиция Украины оставила без ответа главный вопрос по делу Шеремета

Следствие обвинили в попытке отвлечь внимание от скандального законопроекта

В четверг после обеда Министерство внутренних дел Украины начало аккредитацию на брифинг, посвященный раскрытию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. До начала пресс-конференции украинский музыкант Андрей Антоненко заявил - это его считают убийцей. Возле дома, где начался обыск, собралось множество журналистов. Не меньше представителей СМИ - в зале для брифинга. С материалами дела знакомит заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль. Имена подозреваемых: врач и волонтёр Юлия Кузьменко, волонтер Яна Дугарь, семейная пара Грищенко, музыкант Антоненко. Себя он гордо называет риф-мастером и автором гимна Службы специальных операций Украины. На эту композицию даже Министерство обороны клип снимало, а музыканту лично жал руку тогдашний президент Петр Порошенко.

"Я не помню. Это шестнадцатый год, насколько я понял из зачитанного. А Юлия Кузьменко - это моя знакомая. Детский кардиохирург. Вот понимаете, кому предъявляют обвинения? Людям, которые не имеют никакого отношения к этому. Третьего человека я вообще не знаю", - признался Антоненко.

В полиции придают вес своему расследованию, к которому привлекали даже специалистов ФБР и экспертов из Великобритании. Звучат такие цифры: проведено 3700 допросов, 47 экспертиз, исследовано 80 миллионов телефонных соединений и проанализированы видеозаписи с более чем двухсот камер наружного наблюдения. Установлено, Яна Дугарь проводила разведку на местности, где предполагалось подорвать Шеремета. А Андрей Антоненко вместе с Юлией Кузьменко принимали участие в закладке самодельного взрывного устройство, которое изготовил Грищенко. Якобы для всех этих людей убийство Павла Шеремета было не первым аналогичным преступлением. И вот здесь стал ясен мотив.

"Следствие, по совокупности доказательств, подозревает этих лиц в организации и исполнении убийства гражданина Российской Федерации журналиста Павла Шеремета. Самый важный мотив - это дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в стране. Сейчас полиция проводите несколько следственных действий - обыски и задержания", - заявил замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Он сел в свою машину, которая, остановившись на перекрёстке, взорвалась. Какую именно ситуацию пытались дестабилизировать тогда - загадка. Полицейских сегодня прямо спросили: не слишком ли фигура Шеремета малозначительна для этого? Полицейские ответили: нет. Он как никто подходил на роль сакральной жертвы.

"Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается", - объяснил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Главная версия, над которой работали следователи в начале, это была профессиональная деятельность журналиста. Вполне чётко рисовали российский след. И Арсен Аваков его вновь подтвердил. А вот коллеги Шеремета вполне открыто говорили, что исполнители и заказчики убийства - это Служба безопасности Украины и всё те же правоохранительные органы. К слову: имя заказчика сегодня названо не было. На брифинге выступил даже президент Украины, который еще во время предвыборной компании обещал назвать имена убийц Павла Шеремета.

"Есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ очень скоро. Мне очень хочется верить, что это будет уже третья, последняя встреча по поводу этого очень громкого убийства Павла Шеремета", - заявил Владимир Зеленский.

И хотя полиция выступила помпезно, показала видеозаписи, дала послушать телефонные разговоры, но не убедила. Сразу посыпались обвинения, что население пытаются отвлечь от рассмотрения скандального законопроекта о продаже украинской земли, которое назначено на завтра. А ведь раскрытие убийства Павла Шеремета будут обсуждать теперь долго. К тому же, до сих пор де юро не в архиве, а де факто уже давно похоронены дела Олеся Бузины, о сожжении людей в доме профсоюзов в Одессе и об убийстве милиционеров на Майдане в феврале 2014 года.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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