Расширен список регионов с выплатами за третьего ребенка

Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение

Результаты исполнения федерального бюджета и целевых программ за девять месяцев текущего года обсудили на заседании правительства, которое в четверг провел Дмитрий Медведев.

Глава финансового ведомства Антон Силуанов доложил премьеру, что профицит бюджета в этом году может составить 1,7% ВВП. Дмитрий Медведев отметил, что, по данным на сентябрь, доходы превысили 15 триллионов рублей - это больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам премьера, позитивное влияние оказывают стабильные цены на сырье. Одновременно меняется и структура доходов бюджета. Растет вес сектора, который не связан с экспортом углеводородов, в общих доходах его доля увеличилась до 60%. Медведев отметил, что к середине декабря ряд показателей существенно увеличился.

"По состоянию на 6 декабря доходы бюджета превысили 18 триллионов рублей. Расходы составили 12 триллионов рублей – это приблизительно на 580 миллиардов больше, чем за аналогичный период 2018 года. К 6 декабря они уже составляют около 15,4 триллиона рублей. Тем не менее, проблема кассового исполнения расходов в сентябре была существенной – 62,5% к уточнённой бюджетной росписи. К декабрю ситуация существенно улучшилась. На 6 декабря этот показатель вырос – примерно до 80% к уточнённой бюджетной росписи", - сказал Дмитрий Медведев.

Также в четверг премьер подписал распоряжение об увеличении перечня регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, которые поддержат финансово для ежемесячных денежных выплат семьям за рождение третьего и последующих детей.

В 2020 году список будет расширен до 75 субъектов Федерации. Его пополнят республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Якутия, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Новосибирская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

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