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Названо имя нового посла США в России

20:50
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Кандидатуру утвердил Сенат

Сенат утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в России. Теперь указ о назначении должен подписать президент Дональд Трамп, отмечает РИА Новости.

Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года.

В начале августа 2019 года Хантсман подал Трампу прошение об отставке. 17 октября американский лидер предложил верхней палате высшего законодательного органа США рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве.

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