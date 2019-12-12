В убийстве Шеремета заподозрили детского врача, медсестру и музыканта

Чтобы их вычислить, пригласили специалиста мирового уровня

К убийству журналиста Павла Шеремета на Украине причастны как минимум пять человек.

Среди них - военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко, музыкант и "ветеран Донбасса" Андрей Антоненко, а также участники боевых действий на юго-востоке Украины, супруги Владислав и Инна Грищенко, пишет "Интерфакс".

По данным первого заместителя главы Национальной полиции Украины Евгения Коваля, взрывчатку под автомобиль, в котором ехал Шеремет, закладывали именно Кузьменко и Антоненко.

Чтобы вычислить подозреваемых, специалисты проводили психологическую и фотопортретную экспертизу. Для изучения их походки пригласили одного из лучших мировых экспертов – британца Айвона Бирча, который сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США.

Основной версией преступления является "дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", подчеркнул Коваль.

Известный журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала его гражданской жене, руководителю "Украинской правды" Елене Притуле, но ее самой в автомобиле не было. В машине сработало самодельное взрывное устройство. Приоритетной версией убийства Шеремета называлась его журналистская деятельность на Украине.

Видео взрыва машины Павла Шеремета

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