Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент проинформировал участников о саммите "нормандской четверки"

Президент Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Глава государства проинформировал участников встречи об итогах саммита "нормандской четверки".

"Президент проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в нормандском формате и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ", - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Встреча в "нормандском формате" прошла в Париже 9 декабря. После окончания саммита Зеленский и Путин провели двусторонние переговоры и договорились об обмене заключенными. Подробнее об итогах саммита смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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