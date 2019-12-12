"Пьяный выдумщик" Аваков заговорил о своей отставке

У него есть только одна договоренность

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил, что подаст в отставку по собственному желанию после завершения расследования резонансных дел в стране.

В частности, это может произойти после раскрытия убийства журналиста Павла Шеремета, пишет ТАСС. Ранее полиция Украины назвала подозреваемых, следующий этап – выяснить, кто заказчик покушения.

"У меня есть одна договоренность — работать честно, других нет", - заявил Аваков, отметив, что у него нет никаких других соглашений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

10 декабря Аваков заявил, что помощник президента России Владислав Сурков "психанул" во время переговоров в "нормандском формате" и швырнул бумаги, а президент Зеленский накричал на главу МИД России Сергея Лаврова.

В ответ Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже "фантазиями пьяного человека", поскольку главу МВД Украины даже близко не подпустили к переговорам.

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