Путин предложил увековечить память Лужкова

Президент назвал экс-мэра "очень ярким человеком"

С минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове началось в Ново-Огареве оперативное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности, передает "ТВ Центр".

"Мы сегодня простились с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" - он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба. Очень много сделал для развития столицы России в самое сложное для страны время. Прошу мэрию Москвы и Правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова", - сказал Путин.

Президент проинформировал собравшихся о состоявшемся в Париже саммите в "нормандском формате", а также о двусторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как проходило прощание с Лужковым в Москве (видео):

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