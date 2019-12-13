Страшный пожар на Алтае унес жизни 4 детей (видео)

В инциденте разбираются следователи

Трагедия произошла в Алтайском крае. Этим утром в селе Глубокое при пожаре в частном жилом доме погибли 6 человек. Среди них четверо детей, пишут "Известия".

Около полутора часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неисправное печное отопление или замыкание электропроводки.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и дознаватели. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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