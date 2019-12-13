ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страшный пожар на Алтае унес жизни 4 детей (видео)

08:53
  • пятница
  • 13 декабря 2019

В инциденте разбираются следователи

Трагедия произошла в Алтайском крае. Этим утром в селе Глубокое при пожаре в частном жилом доме погибли 6 человек. Среди них четверо детей, пишут "Известия".

Около полутора часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неисправное печное отопление или замыкание электропроводки.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и дознаватели. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пожарный борется с огнем
Пожарный борется с огнем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.