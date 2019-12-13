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"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии

09:22
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Какова цель провокации?

Пресловутые "Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии на юге Идлибской зоны деэскалации. Как отмечают в российском Центре по примирению враждующих сторон, к ним поступили сведения о том, что новая инсценировка химатак будет проведена с применением отравляющих веществ и разрушением объектов гражданской инфраструктуры, пишут "Известия".

В этот раз "Белые каски" решили действовать совместно с террористической группировкой  "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Цель провокации, по данным Центра, подготовка видео и фотоматериалов, чтобы обвинить власти Сирии в использовании химического оружия против мирных граждан.

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