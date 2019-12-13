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Партия Джонсона побеждает на выборах в парламент Британии

09:50
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Лейбористы недовольны результатами

По предварительным данным, консервативная партия Бориса Джонсона побеждает на выборах в Великобритании. Пока обработана половина всех бюллетеней. Тори могут получить  в Палате общин более 360 мест, их оппоненты лейбористы - почти в два раза меньше, передает "Газета.Ru".

Досрочные выборы в британский парламент инициировал премьер Борис Джонсон после провала по "Брекзиту". В октябре прежний состав депутатов не поддержал соглашение с Брюсселем. Глава кабмина был вынужден просить отсрочку.

Теперь развод с Евросоюзом запланирован на 31 января. Джонсон рассчитывает, что новый состав Палаты общин поддержит сделку. После публикации предварительных итогов голосования он сообщил, что Британия - это величайшая демократия в мире.

А вот лейбористы результатами разочарованы. Они уже потеряли 22 места. В самой партии не исключают, что их лидеру Джереми Корбину может грозить отставка.

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