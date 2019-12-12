В Минпромторге рассказали о цифровой маркировке товаров

Цифровую маркировку товаров подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Сколько компаний присоединилось к этой инициативе? Как нанесение специальных меток отражается на цене продукции? И как сами производители относятся к нововведению?

На вопросы Алексея Фролова ответил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

- Не все знают, что такое маркировка товаров. И вообще зачем она нужна.

- Если вы помните, маркировка у нас началась с алкогольной продукции. Когда 15-20 лет назад народ начал употреблять разные суррогаты, метиловый спирт, травиться. Люди погибали. И было принято такое решение. Единственное, что все-таки алкоголя немного отличается. Во-первых, там акцизная марка. Но при этом потребитель четко понимает, что товар прошел сертификацию, контроль качества и его можно безопасно употреблять. Затем с учетом того, что в стране возникла большая проблема нелегальной промышленной продукции – причем, разных отраслей, не только потребительского рынка, мы сегодня говорим и о маркировке леса, и о маркировке труб, запчастей. Но прежде всего, вопрос стоял о той продукции, которая доходит до конечного потребителя. Это продукты питания, это легкая промышленность, это парфюмерная продукция, фотокамеры, шины, табачная продукция. В будущем, наверное, будет широкий спектр продуктов питания. И мы проводим эксперимент по молочной продукции. И было принято такое решение, чтобы потребитель четко понимал весь путь продукции – от производителя до конечного продавца и мог с использованием простого приложения, которое можно бесплатно закачать в свое мобильное устройство, получить по этому продукту всю необходимую информацию.

- Уже есть какие-то первые результаты от введения маркировки? Как их можно оценить?

- Конечно. Во-первых, мы уже провели первые пилоты и уже ввели обязательную маркировку меховых изделий. Буквально за несколько лет объем рынка увеличился в 10 раз. Мы начинали с 300 тысяч изделий и думали, что это весь рынок. Понимали, что не весь, но по статистике это был весь рынок. Сейчас это уже более трех миллионов в год. То есть объем в денежном выражении увеличился в несколько раз. И мы считаем, что это был очень удачный проект. После этого у нас введена обязательная маркировка табачной продукции, обуви. Очень хороший пример: у нас сегодня в системе по лекарственным препаратам уже зарегистрировано более 20 тысяч компаний - это и производители, это и продавцы, это и оптовики, и импортеры. Но уже сейчас, по данным Росздравнадзора, в 2,5 раза уменьшился оборот нелегального оборота товара. А по онкологическим препаратам объем фальсификата сократился в 10 раз.

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