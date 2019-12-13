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"Художественный" разбомбили? В Сети заговорили о сносе кинотеатра

09:10
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Информацию о сносе кинотеатра опровергли

Старейший кинотеатр в центре Москвы - "Художественный" - разбомбили. Примерно так и пишет "Новая Газета": "в Сети уже появились фотографии, на которых любимый москвичами кинотеатр "Художественный", памятник архитектуры, словно после сталинградской бомбежки". В блогах и соцсетях пронесся тревожный слух – незаметно почти снесли.

Первый кинотеатр в Москве был открыт в 1909,  три года спустя его перестроили по проекту знаменитого Федора Шехтеля. В то время "Художественный" поражал публику роскошью. Здесь состоялись премьеры фильмов "Броненосец Потемкин", "Путевка в жизнь", да вся советская классика побывала на этом экране, напоминает "ТВ Центр".

И что теперь? Неужели "Художественный" остался только на кадрах черно-белой хроники? Мосгорнаследие опровергло эти слухи.  Специалисты действительно демонтировали часть северного фасада, который готов был обрушиться. Но он будет восстановлен по реставрационной методике, причем используют сохранившиеся кирпичи.

Кроме того, все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад здания с декором, будут сохранены и отреставрированы.

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