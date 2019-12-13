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Названы пугающие последствия переутомления на работе

08:32
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Женщины страдают больше мужчин

Эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья предупредили о том, что переутомление на работе негативно отражается на здоровье. 
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Специалисты опросили 1,7 тысячи человек, в том врачей, медсестер, учителей и офисные сотрудники. Их попросили оценить степень своей усталости на работе. Работники, которые пожаловались на "сильную" усталость, в среднем болели 24,9 дня в году. Люди, испытывающие "небольшую" усталость на работе, болели 5,1 дня. 

Как передает RT, около 50% женщин и 30% мужчин чувствуют усталость на работе свыше 24 часов в неделю. У таких людей с высокой долей вероятности возникают проблемы со зрением (примерно 67% у женщин, 57% у мужчин), эндокринной системой (56% у женщин, 40% у мужчин) и сердечно-сосудистой системой (30% у женщин, 29% у мужчин). 

Половина участников исследования призналась, что их изводит эмоциональное напряжение, связанное с принятием важных решений, а также с постоянным умственным и зрительным вниманием.

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