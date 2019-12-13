Зеленский придумал ответ Путину спустя три дня

Время понадобилось президенту Украины, чтобы осмыслить детский стишок

Реплика президента России Владимира Путина по поводу газа на пресс-конференции в понедельник не осталась без внимания Владимира Зеленского. Не прошло и трех дней, как украинский лидер придумал достойный ответ.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", - заявил президент Украины.

Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе украинского транзита на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате", которая состоялась в Париже 9 декабря. Говоря о перспективах нового контракта на транзит и поставку газа, российский лидер процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет". Президент России напомнил о сделанном Москвой Киеву предложении поставлять газ на Украину напрямую - это снизит цену для потребителя на 25%.

Владимир Зеленский нашелся с ответом в программе "Право на власть" на канале "1+1". Украинский президент заявил, что Киев настаивает на подписании контракта на десять лет. Переговоры продолжаются, и Зеленский уверен, что контракт все же будет подписан.

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