Последствия смертельной аварии с грузовиком на МКАД показали на видео

Погиб один человек

Легковой автомобиль Peugeot Partner врезался в грузовик MAN, который незадолго до этого столкнулся с другой машиной. Авария произошла утром 13 декабря на внутренней стороне 9-го километра МКАД.

Белая легковушка Peugeot на большой скорости врезалась в грузовой автомобиль, который стоял на проезжей части после ДТП. Водитель иномарки погиб на месте. Кабину его авто расплющило. Другие участники аварии не пострадали.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как полицейские работают на месте происшествия. Сотрудники специальных служб собираются достать покореженную иномарку из-под кузова грузовика.

После аварии на МКАД ограничили движение по трем полосам, передает ТАСС.

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила в Twitter, что сейчас движение на МКАД полностью восстановлено.

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