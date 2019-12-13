Последствия смертельной аварии с грузовиком на МКАД показали на видео

Погиб один человек
Легковой автомобиль Peugeot Partner врезался в грузовик MAN, который незадолго до этого столкнулся с другой машиной. Авария произошла утром 13 декабря на внутренней стороне 9-го километра МКАД.
Белая легковушка Peugeot на большой скорости врезалась в грузовой автомобиль, который стоял на проезжей части после ДТП. Водитель иномарки погиб на месте. Кабину его авто расплющило. Другие участники аварии не пострадали.
В Сети опубликовали видео, на котором видно, как полицейские работают на месте происшествия. Сотрудники специальных служб собираются достать покореженную иномарку из-под кузова грузовика.
После аварии на МКАД ограничили движение по трем полосам, передает ТАСС.
Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила в Twitter, что сейчас движение на МКАД полностью восстановлено.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"