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В шляпе и с тростью: страдающий от тяжелой болезни 81-летний Вячеслав Зайцев появился на публике

09:31
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Модельер стал главным героем вечера

В последнее время модельер Вячеслав Зайцев редко появляется на публике. 81-летний мэтр страдает от болезни Паркинсона. Из-за тяжелого заболевания Вячеслав Михайлович с трудом передвигается и говорит.
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Каждый его выход в свет – огромная радость для поклонников. 12 декабря знаменитый модельер сделал публике сюрприз и появился на презентации ежегодного календаря фонда "Русский силуэт" Татьяны Михалковой.

Зайцев стал главным героем вечера. Выглядел кутюрье великолепно. Для выхода в свет он выбрал черный костюм, роскошную шляпу и огромный медальон в тон наряду, элегантная трость не только помогала модельеру передвигаться, но и добавила его образу элегантности.

 

Среди гостей Зайцев произвёл настоящий фурор, каждый хотел с ним поговорить и сфотографироваться, а журналисты в ожидании  интервью выстроились в очередь. Хоть модельер и отвечал так тихо, что его едва можно было расслышать, публика была в восторге от общения.

Как пишет Kp.ru, несмотря на болезнь, еще в прошлом году Вячеслав Зайцев путешествовал по России, был частым гостем модных показов, организовывал выставки. Но недуг стал прогрессировать. Сейчас врачи стараются замедлить развитие болезни модельера, а родственники - сын, внучка и бывшая жена - облегчить ему жизнь.

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Модельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев
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