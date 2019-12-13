Климкин запугал украинцев вассальной зависимостью от России

Проблема Донбасса имеет 3 варианта решения

Россия пытается добиться "фрагментации" Украины, и ни перед чем не остановится для достижения этой цели, уверен экс-глава украинского МИДа. По словам Павла Климкина, Москва не отказалась от планов создания Новороссии – а это чревато переходом части украинских территорий под российский контроль.

Климкин видит три варианта развития ситуации в Донбассе – причем все они не в пользу Киева. Первый – это прекращение огня с последующим замораживанием конфликта. Это закрывает Украине путь в ЕС и НАТО.

Второй вариант, озвученный Климкиным – достижение консенсуса с Россией. Однако в этом случае часть украинских территорий, по мнению экс-министра, перейдет под "вассальную зависимость от России". Третий путь – "борьба до победы". С этим вариантом не согласятся большинство украинцев, уставших от войны, пишет Климкин в статье для издания "Европейская правда".

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